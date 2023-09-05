40 туристических указателей с QR-кодами установлено в Пскове

08:20, 05 сентября 2023, ПАИ

40 туристических указателей с QR-кодами установлено в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Наверняка вы уже заметили на дорогах Пскова узнаваемые коричневые указатели. Это знаки туристской навигации, которые направляют гостей города к объектам показа и туристской инфраструктуры. Всего их 40», - утонил глава Пскова.

Помимо названия объекта и расстояния до него на указателях есть QR-код, перейдя по которому можно узнать подробную информацию. Такие знаки не только помогают туристу лучше ориентироваться в незнакомом городе, но и приглашают гостей заглянуть в интересные уголки Пскова», - отметил Борис Елкин.

Деньги на знаки выделены из областного бюджета.