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Общество

Власти Эстонии призвали молодёжь не уезжать учиться в Россию

Правительство Эстонии не рекомендует студентам отправляться на обучение в Россию и ряд других стран. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила пресс-служба полиции безопасности (КаПо), пишет газета «Известия».

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — цитирует издание Delfi сообщение ведомства.

Кроме того КаПо предупредила, что обучающиеся в РФ иностранцы якобы представляют собой «интерес для специальных служб РФ» и посоветовала незамедлительно информировать эстонские спецслужбы о «любых подобных контактах».

В Эстонии с 1 августа в 15-й раз увеличились штрафы для русских школ с учителями, которые не владеют эстонским языком. Они достигли практически €10 тыс. До этого момента предельный размер штрафов, которые языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не придерживаются языковых нормативов, составлял €640.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает линию Таллина по выдавливанию русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни. Ее заявление было опубликовано в связи с принятым 4 апреля на внеочередном заседании Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) решением о «самороспуске» организации.

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