На Украине произошёл скандал из-за школьниц в белых фартуках

08:59, 05 сентября 2023, ПАИ

В украинском городе Черновцы произошел скандал из-за школьниц, одетых в фартуки «советского образца», пишут «Известия» со ссылкой на телеграм-канал «Мрия».

«Свидетелем прогулки школьниц по парку стала чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая подошла к девочкам и поинтересовалась, «какая школа отличилась». Также она потребовала от них сменить белые фартуки на вышиванку», — сказано в публикации.

По информации канала, чиновницу поддержали и местные жители: они требовали вызвать полицию и наказать родителей девочек. По словам соучредительницы объединения «Родители SOS» Алены Парфеновой, этот случай «далеко не единственный за последние годы».

При этом в публикации отмечается, что в законе нет статьи, которая бы указывала, в чем ребенок должен и не должен ходить в школу.