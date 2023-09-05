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Общество

Врачей в России предлагают обучать корректному поведению

Врачей в России предлагают обучать корректному поведению при оглашении диагноза. С инициативой о создании таких курсов для медработников выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Известия».

Фото ПАИ

По её словам, более чем в 40 % случаев родители детей с синдромом Дауна становятся жертвами давления со стороны сотрудников роддомов. А 60 % получили предложение от медиков прервать беременность, когда им сообщили диагноз.

Также 90 % семей не была предложена психологическая помощь. А после рождения ребёнка 38 % семей получили предложение отказаться от него. Кроме того, известны случаи использования недопустимых грубых слов в отношении младенца.

Для решения этой проблемы в Самарской области организуют специальное обучение, которое проведут медицинские психологи. «Представляется, что данная практика является положительной и может быть распространена на все субъекты РФ. Так, возможна организация для медицинских работников специальных обучающих семинаров с участием психологов», – предложила Яна Лантратова.

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