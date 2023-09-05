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Общество

Десять «управляек» в Пскове не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Десять управляющих компаний в Пскове не получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Прокуратура Пскова провела мониторинг состояния законности при подготовке к отопительному сезону на 2023-2024 годы.

В ходе мониторинга установлено, что у управляющих организаций Пскова могут быть нарушения требований жилищного законодательства при подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному периоду.

Так, на территории города порядка десяти управляющих организаций, в том числе товариществ собственников жилья, на начало августа не получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону на многоквартирные дома, находящиеся в их управлении.

Вместе с тем наступление осеннего периода, неготовность домов к приёму тепловой энергии может привести к срыву отопительного сезона.

В связи с этим управляющие организации города получили предостережения от прокуратуры.

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