Эксперт посоветовал псковичам, куда обращаться в случае поломок детских площадок

12:01, 05 сентября 2023, ПАИ

Куда нужно обращаться, если на детских площадках города есть поломки и дефекты, рассказал генеральный директор компании «Авен Псков» Андрей Савин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«По ГОСТу положено, чтобы на детской площадке была установлена информационная табличка с указанием телефонов того, кому эта площадка принадлежит, то есть эксплуатантов. Соответственно, необходимо связаться с этим эксплуатантом и сообщить ему о нарушениях, которые вы заметили. Это как минимум», – отметил Андрей Савин.

Помимо этого, гость студии подчеркнул, что соответствующий запрос можно отправить в управляющую компанию. «По жилищному кодексу детская площадка является общедомовым имуществом», – пояснил Андрей Савин.

Директор псковской компании подчеркнул, что в Пскове также можно обратиться в управление городского хозяйства. «Можно попробовать позвонить и сообщить, что детская площадка сломана», – заключил он.