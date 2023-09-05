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Общество

Самые бедные программисты работают в Пскове

Диапазон зарплат в IT-сфере Псковской области сейчас составляет от 34 483 до 77 500 рублей. По сравнению с 2022 годом зарплаты в IT-вакансиях у местного бизнеса несколько увеличились (в 2022 году зарплатная вилка была от 34 871 до 74 713 рублей). Об этом ПАИ сообщили в сервисе HeadHunter со ссылкой на данные аналитического сервиса «Люди в цифрах».

Фото: HeadHunter

По диапазону зарплат в IT-сфере Псковская область занимает девятое место в Северо-Западном федеральном округе. Больше всего в СЗФО работники в IT-сфере получают в Санкт-Петербурге, Калининградской и Вологодской областях.

Предлагаемая зарплата в IT-сфере напрямую зависит от опыта и стажа работника. Так, обещанные 100 тысяч рублей на старте карьеры могут получить лишь единицы среди айтишников. То есть супервысокая зарплата для начинающего IT без опыта – это исключение, а не правило, как думают многие, отмечают эксперты.

Например, в Псковской области на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 35 000 рублей. Доход более 80 200 рублей в IT-сфере возможен лишь после наработки трёхлетнего успешного и продуктивного стажа.

Всего с начала этого года в Псковской области размещено более 500 вакансий в IT-сфере. На программистов приходится 14 %, или каждое седьмое объявление о работе от всего объёма активных вакансий в IT-сфере Псковской области.

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