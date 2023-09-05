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Спорт

На турнире по настольному теннису в Пскове разыграют 100 тысяч рублей

Открытый турнир по настольному теннису с призовым фондом 100 000 рублей «Кубок Нордман», приуроченный к возобновлению работы спортивного зала Псковского кооперативного техникума, пройдёт в Пскове 16 и 17 сентября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Игры начнутся в 11:00, а регистрация закончится за полчаса до начала соревнований.

К участию в турнире допустят спортсменов, имеющих рейтинг TTW не ниже 350 баллов, а также персонально приглашённых клубом «Нордман». Количество мест в заявке ограничено 80 участниками.

Вступительный взнос для взрослых спортсменов составит 400 рублей, для юных участников – 200 рублей.

По программе соревнований планируется организовать одиночный мужской и женский разряды, а также парный разряд. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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