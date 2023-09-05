Итоги футбольного турнира «Кожаный мяч» подвели в Пскове

12:30, 05 сентября 2023, ПАИ

Итоги футбольного турнира «Кожаный мяч» подвели в Пскове. Соревнования проходили на стадионе «Машиностроитель» 3 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В младшей возрастной группе (мальчики 2012-2013 годов рождения) первое место досталось псковской «Стреле». Второе место заняла Дедовичская команда «Легион». Замкнула тройку лидеров невельская «Юность».

Спортшкола «Стрела» стала чемпионом и в средней возрастной группе (мальчики 2010-2011 годов рождения). Серебряными призёрами стали футболисты из Дедовичей. Бронзу взял пустошкинский «Темп».

Пальму первенства в старшей возрастной группе (юноши 2008-2009 годов рождения) снова забрала себе псковская «Стрела». Второе место досталось сборной команде Пыталово, а бронза отошла футболистам из Опочки.

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