Фестиваль против отмены российской истории и культуры обсуждают в медиацентре ПАИ

12:08, 05 сентября 2023, ПАИ

Презентация Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.

Темами для обсуждения стали место и время проведения фестиваля, кто станет хедлайнером и какая программа ждёт жителей Псковской области.

Гостями медиацентра стали первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, руководитель проекта Виталий Миронов и участник фестиваля, певец из Франции Франсуа Модеме.