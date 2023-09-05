Фестиваль против отмены российской истории и культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
Презентация Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.
Темами для обсуждения стали место и время проведения фестиваля, кто станет хедлайнером и какая программа ждёт жителей Псковской области.
Гостями медиацентра стали первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, руководитель проекта Виталий Миронов и участник фестиваля, певец из Франции Франсуа Модеме.
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05 сентября 2023
Светлана Мельникова – о фестивале «На том стоим»: Мы строим цивилизованный культурный мост