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Общество

Украина потребует от Европы вернуть мужчин для службы в ВСУ

Киев потребует от Европы вернуть живущих за рубежом мужчин-украинцев для их присоединения к составу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предположение в статье в китайском издании Asia Times (AT) высказал обозреватель Стивен Брайен, пишет «Российская газета».

«Украина также развернет в Европе большую кампанию с требованием вернуть для вступления в украинскую армию живущих за рубежом мужчин, годных для военной службы», — рассказал автор. Он отметил, что в Польше и Молдавии уже возникли конфликты из-за попыток Киева забрать молодых мужчин.

Брайен также добавил, что молодежь продолжает покидать Украину. «С учетом расширения списка категорий мужчин для призыва, в который теперь входят люди с различными диагнозами и граждане в возрасте, карательные меры по отношению к покидающим страну гражданам наверняка станут применяться чаще», — предположил обозреватель.

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