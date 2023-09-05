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Культура

Театр Елены Камбуровой выступит в Пскове и Великих Луках

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой привезет на ХХХ Пушкинский фестиваль музыкальную фантасмагорию по мотивам сказок Пушкина и Андерсена «Нянины сказки» в постановке Гульназ Балпеисовой, ученицы режиссера Римаса Туминаса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото предоставлено пресс-службой Псковского театра

«С самого раннего детства мы помним эти строки: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», «Жил старик со своею старухой у самого синего моря», «Белка песенки поет да орешки всё грызет, а орешки не простые, в них скорлупки золотые»... Сказки Пушкина вошли в нашу жизнь, стали нашим культурным кодом, но для большинства они так и остаются литературой для детей. А могут ли сказки открыть что-то новое взрослому человеку?» – задаются вопросом создатели спектакля.

В музыкальную партитуру спектакля вошли «Картинки с выставки» Мусоргского в аранжировке для четырех голосов и струнного квартета, ария Царевны Лебеди из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и авторские сочинения композитора спектакля Олега Синкина. Дополнят их фрагменты записей концертных выступлений Елены Камбуровой.

Театр Елены Камбуровой ставит ценз 16+, приглашая именно взрослого зрителя в это путешествие.

В Великих Луках спектакль пройдет 8 сентября на большой сцене драматического театра. Билеты здесь. В Пскове – 10 сентября на большой сцене театра драмы. Билеты здесь.

Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области с 6 по 28 сентября в 30-й раз. Это одно из крупнейших событий в культурной жизни региона и один из старейших театральных фестивалей в России. Юбилейная афиша опубликована на официальном сайте театра.

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