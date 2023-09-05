Собака напала на детей в Пскове

11:21, 05 сентября 2023, ПАИ

Собака напала на детей в Пскове. О происшествии сообщили местные жители в одном из псковских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, собака принадлежит пожилой женщине. Когда животное напало на детей, хозяйка находилась рядом. «Женщина в возрасте, что с ней вышла, была рядом. Собака была без поводка: я видела всё с момента, когда первую девочку бегом прятали в подъезд от собаки. Женщина пыталась руками держать собаку, но она и её повалила на землю и покусала за руки», – отметила женщина, ставшая свидетельницей происшествия.

По предварительной информации, в результате нападения пострадал один ребёнок и двое женщин. Пострадавших увезли на машине скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, уточнили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.