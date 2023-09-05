Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три человека пострадали в результате нападения собаки в Пскове

Три человека пострадали в Пскове 5 сентября в результате нападения домашней собаки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото ПАИ

В настоящее время личность хозяина собаки установлена. Как оказалось, животное выбежало из дома, пока владелец замешкался. В результате нападения травмы получил ребёнок и две женщины, владелицы собаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове на улице Чехова собака напала на детей, которые шли возле дома. По словам очевидцев, владелица собака пыталась удержать животное от нападения, но у неё не вышло.

На место выезжал участковый и сотрудники ППС. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 сентября 2023

Три человека пострадали в результате нападения собаки в Пскове

05 сентября 2023

Собака напала на детей в Пскове

05 сентября 2023

Два дома и тягач сгорели в Псковской области за сутки

05 сентября 2023

Снаряд времён ВОВ обнаружили в Палкинском районе

05 сентября 2023

Renault Sandero с водителем и пассажиром опрокинулся на дороге в Дедовичском районе

04 сентября 2023

Волк нагнал страху на жителей Струго-Красненского района

04 сентября 2023

Руку попавшего в электромясорубку малыша из Псковской области собрали по частям петербургские врачи

04 сентября 2023

Несовершеннолетние пассажиры пострадали в ДТП в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...