Три человека пострадали в результате нападения собаки в Пскове
Три человека пострадали в Пскове 5 сентября в результате нападения домашней собаки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В настоящее время личность хозяина собаки установлена. Как оказалось, животное выбежало из дома, пока владелец замешкался. В результате нападения травмы получил ребёнок и две женщины, владелицы собаки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове на улице Чехова собака напала на детей, которые шли возле дома. По словам очевидцев, владелица собака пыталась удержать животное от нападения, но у неё не вышло.
На место выезжал участковый и сотрудники ППС. По данному факту проводится проверка.
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