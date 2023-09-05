Три человека пострадали в результате нападения собаки в Пскове

11:36, 05 сентября 2023, ПАИ

Три человека пострадали в Пскове 5 сентября в результате нападения домашней собаки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время личность хозяина собаки установлена. Как оказалось, животное выбежало из дома, пока владелец замешкался. В результате нападения травмы получил ребёнок и две женщины, владелицы собаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове на улице Чехова собака напала на детей, которые шли возле дома. По словам очевидцев, владелица собака пыталась удержать животное от нападения, но у неё не вышло.

На место выезжал участковый и сотрудники ППС. По данному факту проводится проверка.