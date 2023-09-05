В Псковском районе назвали самую проблемную многоэтажку

11:55, 05 сентября 2023, ПАИ

Многоквартирный дом № 1 на улице Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района стал одним из наиболее проблемных объектов в отношении оформления фасада здания по требованиям дизайн-кода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Весь цокольный этаж многоквартирного дома передан для размещения коммерческих лиц. Дом состоит из четырёх корпусов и 625 квартир. Каждая организация имеет право разместить на фасаде здания информацию о месте нахождения организации, профиле её деятельности либо об ассортименте реализуемых товаров и услуг.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 34 несанкционированно размещённые вывески. Установлены собственники 16 конструкций, им направлены предупреждения о добровольном приведении самовольно размещенной вывески в соответствие с дизайн-кодом. Даны рекомендации по размещению вывесок согласно утвержденному дизайн-коду, подготовленные Управлением архитектуры и градостроительства правительства Псковской области специально для данного многоквартирного дома», – подчеркнули в районной администрации.

На данный момент устанавливаются собственники 18 вывесок. Ещё по двум предприниматели уже представили эскизные проекты, согласованные с местной администрацией.