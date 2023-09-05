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Общество

Ремонт Октябрьского проспекта и Крестовского шоссе начинается в Пскове

Ремонт Октябрьского проспекта и Крестовского шоссе начинается в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Начался ремонт Крестовского шоссе. Приводим в порядок участок от путепровода до железнодорожного переезда. Сейчас идёт фрезерование. Также стартовали работы на втором отрезке Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до Вокзальной. Подрядчик тоже срезает старый асфальт», - уточнил Борис Елкин.

Он предупредил псковских водителей о необходимости быть более внимательными и выбирать подходящие пути для объезда. 

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