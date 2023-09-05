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«Россия – мои горизонты» расширит кругозор всех российских школьников

Первое занятие курса «Россия – мои горизонты» пройдёт во всех школах России 7 сентября. Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, который внедряется Министерством просвещения Российской Федерации с нового учебного года. «Профминимум» – единая модель профориентации обучающихся 6–11-х классов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта.

Фото: пресс-служа проекта «Билет в будущее»

«Россия – мои горизонты» – еженедельные занятия, которые будут проходить по четвергам для российских школьников. На 34 профориентационных занятиях они узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития (в промышленности, в сельском хозяйстве, в информационных технологиях), в сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях.

Организаторы программы отметили, что на курсе дети не только впервые услышат впечатляющие цифры и факты о России, рекордные значения, лидирующие показатели страны в мире и необычные факты, но и попробуют себя в роли разных специалистов этих сфер на моделирующих профпробах. Также учащиеся получат подробную информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях, о тех навыках, освоение которых поможет им стать востребованными специалистами.

«Каждое занятие курса адаптировано под возраст школьника, ведь в «Профминимуме» участвуют 6-11 классы. Если, к примеру, шестиклассники на профориентационном уроке «Открой своё будущее» только пробуют понять формулу любимого дела, а она состоит из «хочу+могу+буду», то старшеклассники учатся планировать время и разрабатывают линию профессионального развития. За учебный год поэтапно школьники изучат все сферы, разберутся в своих способностях, протестируют профессии и определят ту, которая, возможно, станет для каждого любимой работой в будущем», – отметили в пресс-службе.

Курс «Россия – мои горизонты» будет проходить на всех уровнях «Профминимума», а их три – базовый, основной и продвинутый, в том числе для участников проекта «Билет в будущее», на базе которого реализуется единая модель профориентации. Календарно-тематическое планирование курса занятий «Россия – мои горизонты» и рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее», а также материалы к занятиям доступны на информационном ресурсе проекта «Билет в будущее».

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