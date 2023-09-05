Псковские гимнастки стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований

13:33, 05 сентября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки Алиса Прохорова и Мария Морхова стали бронзовыми призёрами на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Твой первый рекорд», которые проходили с 30 августа по 3 сентября в Раменском Московской области. Об этом сообщила руководитель студии художественной гимнастики Ольга Давыдова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковичка Алиса Прохорова завоевала бронзовую награду во втором взрослом разряде, где ей противостояло 22 спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Самары, Калининграда, Астрахани, Казани и Перми.

В третьем юношеском разряде бронзу взяла псковичка Мария Морхова, которая соревновалась с 16 гимнастками из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Московской области.

«Мы много работали. Практически всё лето, – отметила Ольга Давыдова. – Много переделывали программу выступления, чтобы это было и художественно, и дорого оценивалось. Большую роль сыграл настрой, так как это наши первые большие соревнования в сезоне».

Теперь девочки будут готовиться к всероссийским соревнованиям на призы Марии Толкачёвой, которые пройдут в Раменском Московской области через месяц. «Также мы готовимся к чемпионату Псковской области, который будет отбором на соревнования Северо-Западного федерального округа», – подытожила руководитель студии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».