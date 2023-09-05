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Общество

Артисты из Индии едут в Псков

Танцевальная группа театра фонда «Прасиддха» представит театрально-хореографическую постановку о судьбах семи знаменитых женщин из разных мест Индии в рамках фестиваля индийской культуры 9 сентября. Мероприятие состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: Псковская областная филармония

«Через классический национальный и современный танец известный хореограф Пратибхи Прахлад рассказывает о правительницах, вождях восстаний, почитаемых жительницах Индии XVIII–XX веков», – отметили в филармонии.

В учреждении рассказали, что Псков станет одним из городов – участников фестиваля наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Владивостоком, Благовещенском, Улан-Удэ, Сочи и Уфой.

Вход на мероприятие доступен по пригласительным билетам. Их можно взять в кассе филармонии с 5 сентября с 16:00 не более двух штук одному человеку.

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