Артисты из Индии едут в Псков

13:27, 05 сентября 2023, ПАИ

Танцевальная группа театра фонда «Прасиддха» представит театрально-хореографическую постановку о судьбах семи знаменитых женщин из разных мест Индии в рамках фестиваля индийской культуры 9 сентября. Мероприятие состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

«Через классический национальный и современный танец известный хореограф Пратибхи Прахлад рассказывает о правительницах, вождях восстаний, почитаемых жительницах Индии XVIII–XX веков», – отметили в филармонии.

В учреждении рассказали, что Псков станет одним из городов – участников фестиваля наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Владивостоком, Благовещенском, Улан-Удэ, Сочи и Уфой.

Вход на мероприятие доступен по пригласительным билетам. Их можно взять в кассе филармонии с 5 сентября с 16:00 не более двух штук одному человеку.