Как защитить ребёнка от падения с высоты, рассказали псковичам

18:00, 18 мая 2025, ПАИ

Как защитить ребёнка от падения с высоты, рассказали псковичам в группе «Объясняем. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Следует продумать безопасность окон. Москитные сетки её не обеспечивают: дети думают, что на них можно опереться. Стандартный фиксатор-гребёнка тоже не защитит от падения — его легко снять и распахнуть окно.

Устройства, которые действительно помогут предотвратить несчастный случай, – ручка с замком, замок на окне с тросиком, оконная решётка. Теперь подробнее о каждом из них.

Ручка с замком устанавливается на окно. Чтобы зафиксировать створку в нужном положении, нужно повернуть ключ. «Если вы будете убирать ключ, ребёнок не откроет окно», – отметили эксперты.

Ограничитель в виде замка с тросиком состоит из двух частей: одна крепится к раме, вторая (с замком) – к створке. Они соединены между собой тросиком. Устройство позволяет открыть окно для проветривания и зафиксировать в удобном положении, закрыв замок. Так ребёнок не сможет распахнуть створку.

Для тех, кому приходится держать окна полностью открытыми, подойдёт установка решёток. Они бывают разными: можно выбрать цвет, материал и форму.