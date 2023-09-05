Как находить идеи для проектов, обсуждают на «Серебряном дожде»
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 5 сентября.
Как находить идеи для проектов?
Каким образом происходит в фонде оценка проектов?
Можно ли «скопипастить» идею для заявки в другом регионе?
Каких проектов не хватает на Всероссийском грантовом конкурсе?
Сколько заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив?
Что Роман Карманов увидел в Пскове и чем был удивлён?
Информационная составляющая в работе НКО – куда бежать за поддержкой?
Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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