Как находить идеи для проектов, обсуждают на «Серебряном дожде»

14:12, 05 сентября 2023, ПАИ

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 5 сентября.

Как находить идеи для проектов?

Каким образом происходит в фонде оценка проектов?

Можно ли «скопипастить» идею для заявки в другом регионе?

Каких проектов не хватает на Всероссийском грантовом конкурсе?

Сколько заявок подают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив?

Что Роман Карманов увидел в Пскове и чем был удивлён?

Информационная составляющая в работе НКО – куда бежать за поддержкой?

Об этом и не только – в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».