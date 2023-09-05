Переписать гимн «простыми словами» предлагают псковичам организаторы всероссийского конкурса

16:30, 05 сентября 2023, ПАИ

Идёт приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами». Как сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области, участники конкурса разбирают при помощи словарей слова из гимна России, которые могут быть им непонятны, и создают тексто-графические и видео объяснения этих слов.

В рамках Года педагога и наставника в России в конкурсе помимо основных номинаций – текстовое объяснение слова из гимна России и видеоролик/мультфильм о слове из гимна России, введена дополнительная номинация – видеоурок «Гимн России понятными словами».

Приём работ продлится до 31 октября. К участию приглашаются дети и взрослые.

Конкурс проводится с 2017 года. За это время в нём приняли участие более 11 тыс. участников из 88 регионов России. Организатор мероприятия – АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы ФС РФ.

В прошлом году в число победителей шестого конкурса «Гимн России понятными словами» вошла ученица 7 «Б» класса псковской средней школы № 23 Вероника Матвеева. Она заняла первое место в номинации «Текстовое объяснение слова из гимна России» в возрастной категории «Дети в возрасте с 11 до 14 лет включительно (3 возрастная категория)».