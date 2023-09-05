Незрячие жители Псковской области смогут проголосовать на семи избирательных участках

17:28, 05 сентября 2023, ПАИ

Избирательные участки, на которых будут использоваться тифломаркеры для незрячих жителей, определили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Такие помощники будут задействованы на семи избирательных участках по всему региону:

– Псков, избирательный участок № 65, расположенный в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, по адресу улица Набат, 5;

– Псков, избирательный участок № 66 и № 67, расположенные в Средней общеобразовательной школе № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, по адресу улица Труда, 25;

– Псков, избирательный участок № 68, расположенный в Социально-экономическом лицее № 21 имени Героя России С. В. Самойлова», по адресу Сиреневый бульвар, 15;

– Псковский район, избирательный участок № 140, расположенный в здании – филиале Детского сада «Семицветик», в деревне Родине, по адресу улица Никольская, 6;

– Островский район, избирательный участок № 247, расположенный в Доме детского творчества имени К. И. Назаровой», по адресу улица К. Либкнехта, 5;

– Великие Луки, избирательный участок № 95, расположенный в Средней общеобразовательной школе № 7», по адресу улица Зелёная, 6.

«Теперь слабовидящему человеку достаточно прислонить кончик тифломаркера к специальной метке и заранее записанное голосовое сообщение озвучит всё, что содержит бюллетень. Затем гражданин сможет на ощупь поставить галочку напротив понравившегося кандидата», – подчеркнули в избирательной комиссии.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.