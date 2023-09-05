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Общество

ПсковГУ запустил программу «Обучение служением»

Программу «Обучение служением» запустили в Псковском государственном университете сегодня, 5 сентября. Старт приурочен к Международному дню благотворительности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Обучение служением – это тот подход, который объединяет образование и общественно полезную деятельность в единый образовательный процесс. ПсковГУ вошёл в число 126 пилотных образовательных организаций, начинающих реализацию программы. В неё будут включены специальные учебные часы, которые студенты разных специальностей посвятят общественным проектам. Их служение может быть зачтено как курсовая или дипломная работа», – такими словами открыла мероприятие проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.

В свою очередь проректор по учебной работе Алла Серебрякова рассказала о внедрении технологии в образовательный процесс.

«У нас в ПсковГУ волонтёрская деятельность традиционно введена в процесс образования. Сейчас появился новый тренд. Организаторы движения «Обучение служением» делают акцент на значимости социальных проектов и работе с некоммерческим сектором, на помощи людям. В ваши образовательные программы введён такой предмет, который так и называется: обучение служением. У всех ребят в вузе, помимо волонтёрской деятельности, появится возможность проявить себя в создании социально полезного проекта и его реализации», – подчеркнула Алла Серебрякова.

В рамках встречи старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Ирина Колбасова и старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права Ольга Петрова познакомили слушателей с технологией «Обучение служением», рассказали о целях, участниках и задачах проекта. Представители некоммерческих организаций города представили свои кейсы студентам и рассказали о проводимой работе.

Запуск программы позволит вовлечь в тематику «Обучения служением» широкую целевую аудиторию и познакомить её с особенностями существующих форматов работы вузов с социальными заказчиками, объединить формирующееся сообщество программы «Обучение служением» в регионах и на федеральном уровне.

Социальных партнёров на запускающих мероприятиях представляют федеральные программы и всероссийские общественные организации (Российское общество «Знание», Всероссийский проект «Твой Ход», АНО «Национальные приоритеты», «Волонтёры культуры», «Волонтёры-медики», Союз добровольцев России, Всероссийское общество инвалидов, «Волонтёры Победы», Российские студенческие отряды, «Движение первых», Всероссийский межнациональный союз молодёжи, Всероссийское общество охраны природы, Волонтёрская рота боевого братства и другие).

Добавим, программа «Обучение служением» реализуется согласно поручению президента России Владимира Путина.

В течение последних трёх лет методика тестировалась в ряде российских вузов. В новому учебном году в образовательные программы 126 пилотных вузов и одного колледжа включены специальные учебные часы. Студенты разных специальностей посвятят это учебное время общественным проектам. Их служение может быть зачтено как курсовая или дипломная работа.

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