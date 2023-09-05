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Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди студентов пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди студентов пройдут в Пскове с 14 по 18 сентября. Об этом сообщается в группе «СКО Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Курошин

14 сентября пройдёт комиссия по допуску, совещание судейской коллегии и официальная тренировка. 15 сентября стартует первая часть соревновательного этапа – кросс-классика. В следующий день пройдут соревнования в дисциплине кросс-спринт. 17 сентября участники посоревнуются в эстафетных командах по три человека.  

К участию допустят только студентов или выпускников вузов, получивших диплом в этом году. Также обязательным условием для спортсменов является наличие минимум второго спортивного разряда. Возраст участников не будет превышать 25 лет.

Победителей и призёров соревнований в личном зачёте наградят медалями и дипломами Министерства спорта России. Также наградные кубки получат команды вуза, которые по сумме набранных очков займут призовое место. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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