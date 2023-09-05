Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи участвуют в форуме «Ладога»

35 псковичей представляют регион на молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», который стартовал в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В составе псковской делегации – студенты и преподаватели вузов и ссузов, работники туристической индустрии региона, прошедшие региональный конкурсный отбор.

В этом году форум посвящён формированию патриотического сознания и проактивного мышления у молодых людей для раскрытия потенциала в сфере развития туризма и территории страны.

Программа форума содержит в себе образовательный блок, включающий направления по развитию личностных, профессиональных и проектных навыков, «полезную программу», ориентированную на создание полезных продуктов, в частности, маскировочных сетей для участников СВО, факультативную программу и традиционное мероприятие «День регионов».

В рамках форума также пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, участники которого смогут получить грант в размере до одного миллиона рублей на поддержку социально значимого проекта. В нём примет участие Шушаник Шалджян с проектом «Гончарная мастерская». Он направлен на улучшение досуговой деятельности детей и молодёжи, а также дальнейшее развитие их творческого потенциала и возможностей самореализации.

Отметим, что молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит уже в 15-й раз. Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 сентября 2023

Праздник устроили для 40 малышей из домов-интернатов Псковской области

05 сентября 2023

За день более 50 псковичей сдали кровь в поддержку донорского движения

05 сентября 2023

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» вышел в свет

05 сентября 2023

Кто может стать ревизором, рассказал Дмитрий Губин

05 сентября 2023

Горячая вода возвращается в многоквартирные дома Пскова после аварии

05 сентября 2023

Литературный сквер появится во внутреннем дворе ПсковГУ

05 сентября 2023

Новый ФАП открыт в деревне Носово Пыталовского района

05 сентября 2023

Французский музыкант высказал своё мнение о русских


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...