Псковичи участвуют в форуме «Ладога»

17:09, 05 сентября 2023, ПАИ

35 псковичей представляют регион на молодёжном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», который стартовал в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе псковской делегации – студенты и преподаватели вузов и ссузов, работники туристической индустрии региона, прошедшие региональный конкурсный отбор.

В этом году форум посвящён формированию патриотического сознания и проактивного мышления у молодых людей для раскрытия потенциала в сфере развития туризма и территории страны.

Программа форума содержит в себе образовательный блок, включающий направления по развитию личностных, профессиональных и проектных навыков, «полезную программу», ориентированную на создание полезных продуктов, в частности, маскировочных сетей для участников СВО, факультативную программу и традиционное мероприятие «День регионов».

В рамках форума также пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, участники которого смогут получить грант в размере до одного миллиона рублей на поддержку социально значимого проекта. В нём примет участие Шушаник Шалджян с проектом «Гончарная мастерская». Он направлен на улучшение досуговой деятельности детей и молодёжи, а также дальнейшее развитие их творческого потенциала и возможностей самореализации.

Отметим, что молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит уже в 15-й раз. Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.