Новый ФАП открыт в деревне Носово Пыталовского района
Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Носово Пыталовского района, сообщили корреспонденту ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области. ФАП возведён по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В местном ФАПе будет работать фельдшер Анастасия Мартинович. Девушка родилась в посёлке Белорусский Псковской области и после окончания медколледжа вернулась в родной район. Анастасия Мартинович была трудоустроена по программе «Земский фельдшер» и уже получила все соответствующие выплаты.
Напомним, в ФАП можно обращаться не только при проблемах со здоровьем, но и в профилактических целях, например, пройти профилактический осмотр.
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