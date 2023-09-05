Новый ФАП открыт в деревне Носово Пыталовского района

17:46, 05 сентября 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Носово Пыталовского района, сообщили корреспонденту ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области. ФАП возведён по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».⁣

В местном ФАПе будет работать фельдшер Анастасия Мартинович. Девушка родилась в посёлке Белорусский Псковской области и после окончания медколледжа вернулась в родной район.⁣ Анастасия Мартинович была трудоустроена по программе «Земский фельдшер» и уже получила все соответствующие выплаты.⁣

Напомним, в ФАП можно обращаться не только при проблемах со здоровьем, но и в профилактических целях, например, пройти профилактический осмотр.