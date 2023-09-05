Псковичка стала участницей смертельного ДТП в Воронежской области

17:48, 05 сентября 2023, ПАИ

55-летняя жительница Псковской области стала участницей смертельного ДТП, которое произошло 4 сентября в Каширском районе на 560 километре автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

Так, 30-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Киа К5», наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. От удара его отбросило на соседнюю полосу, где на него наехал автомобиль «Мазда СХ-5», за рулём которого была псковичка.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают личность погибшего пешехода, а также все обстоятельства и причины произошедшего.