Об ожидаемых результатах проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» рассказал Михаил Васильев

17:30, 05 сентября 2023, ПАИ

Об ожидаемых результатах проекта «Твой регион – твои возможности 2.0» рассказал ПАИ председатель ПРОО «Команда-2018» Михаил Васильев.

«Мы формируем некую методологическую базу, анализируем тот опыт, который получили в рамках проекта, чтобы упаковать это в некую методичку», – отметил он, добавив, что это опыт организаторов со своими плюсами и минусами, который они передадут «в муниципалитеты и в публичную плоскость с максимальным следующим этапом».

Также он подчеркнул, что организаторы не могут быть сразу во всех муниципалитетах, там должен находиться компетентный человек. «И наша задача – обучение модераторов территорий конструктивным навыкам проведения различных встреч и компаний, а также упаковки этих встреч в документ, который, не исключено, станет некой дорожной картой», – сказал Михаил Васильев.

Напомним, проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализуется «Командой-2018» при поддержке Фонда президентских грантов.