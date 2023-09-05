Секция по шахматам откроется в деревне Соловьи Псковского района

17:53, 05 сентября 2023, ПАИ

Секция по шахматам откроется в помещении Дома культуры в деревне Соловьи Псковского района. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер будущей секции Максим Марин.

«У меня есть тренерский опыт, – рассказал Максим Марин. – Я какое-то время работал в кружке шахматного всеобуча в псковской школе № 8. Также тренировал детей в шахматной школе Unlim. Работа будет вестись по всему Псковскому району. Поэтому я надеюсь, что ко мне будут приезжать заниматься не только из деревни Соловьи, но и из близлежащих деревень».

Также шахматный тренер рассказал, что в Доме культуры деревни Соловьи сейчас создана неплохая материально-техническая база. «Есть шахматный инвентарь и мультимедийное оборудование, но нет преподавателя, поэтому им буду я», – добавил он.

«В первую очередь, я научу ребят правилам шахмат. Затем буду учить базовым принципам разыгрывания шахматной партии, познакомлю с шахматной теорией. В дальнейшем спортсмены приобретут опыт участия в шахматных турнирах», – подытожил Максим Марин.

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