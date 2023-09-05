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Общество

Новый портал для работы с машиночитаемыми доверенностями запустила ФНС России

Новый специализированный портал для удобства работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) запустила ФНС России. Пользователи смогут создавать МЧД в едином формате для обмена как с государственными органами, так и между хозяйствующими субъектами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Также на портале можно проверить доверенность, созданную в сторонних сервисах, и загрузить её в распределённый реестр ФНС России на хранение. Все доверенности, созданные по единому формату и загруженные через портал, будут храниться в едином блокчейн-хранилище ФНС России, что ускорит проверку таких документов при взаимодействии с государственными органами и с контрагентами.

Кроме того, перед загрузкой МЧД в распределённый реестр ФНС России на портале можно уточнить, не вносились ли изменения в доверенность после подписания, а также проверить электронную подпись на действительность.

Портал позволяет найти подробную информацию, узнать, что такое МЧД и как с ней работать.

Напомним, с 1 сентября 2023 года новые сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей больше не могут получить в удостоверяющих центрах квалифицированные сертификаты сотрудников. Теперь для представления интересов организаций и индивидуальных предпринимателей в электронном пространстве новым сотрудникам необходимо использовать МЧД в связке с его личным квалифицированным сертификатом электронной подписи физического лица.

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