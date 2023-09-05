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Общество

Праздник устроили для 40 малышей из домов-интернатов Псковской области

Праздник в честь Дня знаний провёл Детский фонд для 40 первоклассников и младшеклассников из четырёх интернатных учреждений Псковской области: Опочецкой и Порховской коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова
  • Праздник устроили для воспитанников домов-интернатов Псковской области
    Фото: Детский фонд Пскова

Для детей устроили насыщенную развлекательную программу с квестами и игровой комнатой. Малышам также вручили подарки: каждый ребёнок получил новый школьный рюкзак с полным комплектом необходимой канцелярии, а также плюшевые игрушки, сладости и воздушные шарики.

В пресс-службе добавили, что организовать праздник и приобрести детям подарки удалось при поддержке завода «Азор».

 

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