Праздник устроили для 40 малышей из домов-интернатов Псковской области

18:46, 05 сентября 2023, ПАИ

Праздник в честь Дня знаний провёл Детский фонд для 40 первоклассников и младшеклассников из четырёх интернатных учреждений Псковской области: Опочецкой и Порховской коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова



Фото: Детский фонд Пскова















Для детей устроили насыщенную развлекательную программу с квестами и игровой комнатой. Малышам также вручили подарки: каждый ребёнок получил новый школьный рюкзак с полным комплектом необходимой канцелярии, а также плюшевые игрушки, сладости и воздушные шарики.

В пресс-службе добавили, что организовать праздник и приобрести детям подарки удалось при поддержке завода «Азор».