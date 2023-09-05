Ректор ПсковГУ презентовала проект на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве

20:05, 05 сентября 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в дискуссии «Профилактический щит: прорывные модели профилактики и реабилитации» в рамках V Форума социальных инноваций регионов в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Наталья Ильина представила доклад «Формирование общественного здоровья в регионе: партнёрство федерального медицинского центра, университета и власти на примере Псковской области».

Также ректор ПсковГУ рассказала о новом стратегическом проекте «Здоровый вуз. Здоровый муниципалитет. Здоровый регион», который появился по заказу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по результатам визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Стратегический проект направлен на разработку мероприятий по укреплению общественного здоровья. С этой целью в рамках форума было подписано трёхстороннее соглашение между федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, правительством Псковской области и ПсковГУ. Наталья Ильина подчеркнула, что университет имеет необходимую базу и готов к новым вызовам.

Стратегическая сессия по разработке дорожной карты проекта пройдёт на базе ПсковГУ в течение сентября.