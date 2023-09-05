Псковский студент получит стипендию 120 тысяч рублей

20:17, 05 сентября 2023, ПАИ

Годовую стипендию в размере 120 тысяч рублей получит студент ПсковГУ Владислав Кияшко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Владислав Кияшко учится на втором курсе направления «прикладная информатика». Он стал стипендиатом Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнёрство развития финансового рынка РТС». Стипендиальное свидетельство ему вручат в Москве 26 сентября.

«К таким результатам я стремлюсь долгое время, набираюсь опыта для дальнейшей работы, стараюсь участвовать везде. О данной возможности узнал от знакомых и решил попробовать подать документы», – рассказал Владислав Кияшко.

По его словам, основным испытанием для получения стипендии был рейтинговый конкурс кандидатов, который проходил на основе их достижений, биографий и намерения получать стипендию для продвижения научных исследований в какой-либо области.

Владислав Кияшко отметил, что после выпуска из университета планирует работать по специальности – программистом в области инженерии или прикладных программ.