Псковские автоинспекторы помогли женщине с астмой и ребёнку с аппендицитом

20:52, 05 сентября 2023, ПАИ

Двум попавшим в беду псковичам помогли инспекторы дорожно-патрульной службы – лейтенант полиции Сергей Малинин и младший лейтенант полиции Михаил Филипчук, когда работали у деревни Поречье Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером к полицейским обратились взволнованные местные жители, которые пояснили, что у продавщицы в местном магазине случился приступ астмы и ей нужна экстренная помощь. Стражи правопорядка вызвали скорую, но она смогла бы приехать из районного центра только через 40 минут. Тогда Сергей Малинин и Михаил Филипчук посадили пострадавшую в патрульный автомобиль и выдвинулись навстречу карете скорой помощи. Встретившись с медработниками, полицейские передали им женщину для дальнейшей госпитализации.

В это время к инспекторам и врачам обратился проезжавший мимо водитель, который вёз шестилетнюю дочку в районную больницу с подозрением на аппендицит. Ребёнок в машине плакал и корчился от боли. В скорой помощи девочку довезти не могли, поэтому полицейские посадили её к себе и с включёнными спецсигналами оперативно доставили в медучреждение.

Сейчас жизни и здоровью обеих пациенток ничего не угрожает. Позже отец девочки обратился в УМВД России по Псковской области и поблагодарил полицейских за помощь.