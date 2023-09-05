В Великих Луках за кражу арестовали уроженца Тверской области

22:41, 05 сентября 2023, ПАИ

30-летнего уроженца Тверской области, обвиняемого в совершении преступления по статье 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта), заключили под стражу в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина похитил с банковского счёта ПАО «ВТБ» 78 500 рублей.

Тверичанин получил наказание в виде шести лет лишения свободы.