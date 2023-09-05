В Великих Луках за кражу арестовали уроженца Тверской области
30-летнего уроженца Тверской области, обвиняемого в совершении преступления по статье 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта), заключили под стражу в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина похитил с банковского счёта ПАО «ВТБ» 78 500 рублей.
Тверичанин получил наказание в виде шести лет лишения свободы.
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