В Подмосковье женщина погибла после столкновения с электричкой

23:33, 05 сентября 2023, ПАИ

49-летняя женщина погибла за рулём своего автомобиля на железнодорожном переезде в Подмосковье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 13:30 в Раменском городском округе возле железнодорожной станции Кузяево. По предварительным данным, женщина хотела проскочить на красный свет на нерегулируемом железнодорожном переезде, где её автомобиль столкнулся с электропоездом. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.