В Подмосковье женщина погибла после столкновения с электричкой
49-летняя женщина погибла за рулём своего автомобиля на железнодорожном переезде в Подмосковье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло около 13:30 в Раменском городском округе возле железнодорожной станции Кузяево. По предварительным данным, женщина хотела проскочить на красный свет на нерегулируемом железнодорожном переезде, где её автомобиль столкнулся с электропоездом. От полученных травм она скончалась на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.
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