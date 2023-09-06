Золу планируют применять при строительстве домов и дорог в России

07:43, 06 сентября 2023, ПАИ

Применять золу при строительстве домов и дорог намерены власти в России. Вести приоритетное использование такого материала на федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов при подтверждении технико-экономической целесообразности предложили на совещании комиссии по энергетике Госсовета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект протокола совещания от 23 августа.

Финальную версию документа планируется направить на рассмотрение в правительство до конца месяца, уточнил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

По данным Минстроя, приведённым в проекте протокола комиссии Госсовета, использование золошлаков в качестве компонента бетонной смеси позволяет снижать себестоимость стройматериалов на 10–20%.

«Вопрос использования ЗШО в строительстве будет прорабатываться с участниками профильного сообщества и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», – отметили в Минприроды.

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются в процессе сжигания угля в котле на тепловых электростанциях. Они используются для производства бетона, строительных смесей и др. Преимущество состоит в значительной экономии первичного сырья и ресурсов. Кроме того, конечный продукт обладает улучшенными свойствами, писали «Известия».

В СССР накоплен большой опыт использования золы в гидротехническом строительстве. В бетонах наружных зон таких сооружений золой, как правило, заменяют 10–20 % цемента, а в бетонах внутренних зон – 25–30 %.