Треть псковичей страдают от головной боли из-за шума на работе – опрос

09:00, 06 сентября 2023, ПАИ

Лишь 19 % жителей региона, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем же жители региона оценивают свои рабочие места на 2,4 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем стал шум – он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru и компании РОКВУЛ.

По данным опроса, постоянно на территории работодателя сегодня трудятся 58 % опрошенных в регионе, ещё 33 % работают в гибридном формате и посещают офис время от времени. Остальные работают удалённо. Среди тех, кто работает не из дома, подавляющее большинство придают большое значение акустическому комфорту на рабочем месте (отсутствию шумов, отвлекающих и раздражающих звуков с улицы и из соседних помещений).

В частности, 36 % местных жителей говорят, что акустический комфорт для них крайне важен, так как шум мешает работать и вызывает головную боль. Ещё 34 % отмечают, что громкие звуки отвлекают и мешают сосредоточиться на работе. Для 19 % степень шумового загрязнения частично важна, частично нет в зависимости от ситуации. И лишь 11 % говорят, что шум им не мешает или они не обращают на него внимание.

От головной боли из-за шума чаще всего страдают представители профессиональной категории «Управление персоналом, тренинги» (47 %) и «Строительство, недвижимость» (38 %), а проблемы с концентрацией из-за лишних звуков обычно возникают у маркетологов (58 %).

При этом, по словам самих местных сотрудников, акустический комфорт на рабочем месте обеспечивают только 22 % компаний, ещё 68 % не делают этого. Остальные 10 % опрошенных затруднились ответить.