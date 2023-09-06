Лишь 24% жителей Пскова считают свой город лучшим для построения карьеры в стране − опрос

09:09, 06 сентября 2023, ПАИ

Псков считают лучшим городом для построения карьеры 24 % жителей. Против такого мнения – 57 % горожан. Ещё 19 % воздержались от оценок, сообщается в опросе SuperJob.

Лидер рейтинга лучших городов для карьеры – Москва. 7 из 10 москвичей считают, что именно в столице лучшие возможности для роста по служебной лестнице. Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57 % голосов.

Кроме двух столиц ни один из мегаполисов России не смог преодолеть 50 %-й барьер в рейтинге лучших городов для карьеры. Так, Екатеринбург и Казань считают лучшими городами для роста по служебной лестнице 4 из 10 их жителей, Нижний Новгород – 38 %, Тюмень и Новосибирск – 3 из 10.