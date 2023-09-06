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Общество

Эвакуационные выходы оборудуют в порховском центре соцобслуживания

Эвакуационные выходы появятся в центре социального обслуживания Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

Во время проведения проверки установили, что на втором этаже здания социальной службы центра социального обслуживания Порховского района, где круглосуточно живут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нет эвакуационных выходов, что ставит под угрозу жизнь детей.

В целях защиты прав несовершеннолетних в Порховский районный суд направили иск о признании незаконным бездействия ответчика по созданию безопасных условий проживания несовершеннолетних. Также ответчик обязан в течение года с момента вступления решения суда в силу оборудовать эвакуационные выходы из всех помещений второго этажа.

Суд удовлетворил требования прокурора, исполнение решения суда находится на контроле.

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