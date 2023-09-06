Пожилой пскович задержан за кражу алкоголя из магазина
61-летний пскович похитил спиртные напитки из торгового зала магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Преступление произошло 5 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Так, около 19:00 экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место и задержали псковича, который совершил кражу.
По факту хищения проводится проверка.
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05 сентября 2023
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