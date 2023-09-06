Прокуратура Псковской области отмечает 79-летие

10:03, 06 сентября 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области в этом году празднует 79-летие со дня образования. Сотрудников и ветеранов ведомства от имени правительства региона поздравил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующее обращение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Почти восемь десятилетий вы обеспечиваете законность и правопорядок в регионе, честно служите государству и людям. Вы выполняете задачи по борьбе с терроризмом и коррупцией, устранению нарушений социальных прав граждан, сохранению комфортного делового климата», – отметил глава региона.

По его словам, высокий профессионализм, ответственность, самоотдача сотрудников ведомства позволяют сохранять социальную и экономическую стабильность в регионе.

«Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры Псковской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе!» – заключил Михаил Ведерников.