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Общество

Два псковских сельхозпроизводителя стали лауреатами конкурса Минсельхоза РФ

Два сельхозпроизводителя из Псковской области выиграли гранты от Министерства сельского хозяйства РФ на развитие собственного дела. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году грант в размере десяти миллионов рублей получат владельцы улиточной фермы полного цикла с центром гостеприимства «Золотая улитка» в Невельском районе и крестьянского хозяйства «Оленья гора» в Себежском районе на создание инфраструктуры для туристов.

Руководство улиточной фермы планирует за счёт гранта модернизировать производственные площади и приобрести новое оборудование, что позволит не только значительно увеличить объём производства, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Отдельная задача – создание центра гостеприимства с собственным кафе, фермерской лавкой, гостевым домом и улиточным СПА. Это будет способствовать привлечению большего количества посетителей, развитию культуры потребления блюд из виноградной улитки и популяризации регионального бренда «Псковская улитка».

Проект КФХ «Оленья гора» также направлен на дальнейшее развитие экофермы. В планах – создание модульных домов для расселения гостей, зон отдыха и мест для развлечений, которые сделают ферму более привлекательной для экскурсантов и туристов. А большее число гостей позволит увеличить объём реализации сельскохозяйственной продукции.

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