Первенство Псковской области по конному спорту пройдёт 10 сентября

10:23, 06 сентября 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по конному спорту в разделе «выездка» пройдёт в деревне Родине Псковского района 10 сентября. Об этом сообщается в группе региональной федерации конного спорта в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования в трёх возрастных категориях пройдут на открытом грунте. Количество приглашённых регионов не ограничено.

Предварительную заявку можно подать до 8 сентября. В этот же день пройдёт жеребьёвка участников. Стартовый взнос для соревнований составит 800 рублей.

В программу первенства войдут «Малый приз», «Предварительный приз», «Командный приз», тест Special C 2008 и тест Special B 2008. По окончании соревнований по три призовых места каждого зачёта наградят грамотами и медалями. Отметим, что организаторы предоставляют размещение лошадей, но количество денников ограничено.

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