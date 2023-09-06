О преимуществах ДЭГ рассказывают депутаты Псковской гордумы в медиацентре ПАИ

12:08, 06 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция с депутатами Псковской городской Думы проходит в медиацентре ПАИ.

Юрий Бурлин и Иван Мешков расскажут о системе ДЭГ на выборах в Псковской области, насколько дистанционное электронное голосование безопасно, а также о том, есть ли среди народных избранников «староверы», предпочитающие выбирать на бумаге.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Напомним, что в Псковской области на сегодняшний день подано более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ.