Турнир по хоккею в формате 3 на 3 пройдёт в Пскове

11:25, 06 сентября 2023, ПАИ

Турнир по хоккею в категориях «40+» и «Без ограничений» пройдёт в «Ледовом дворце» Пскова 17 сентября. Об этом сообщается в группе Федерации хоккея Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что для участия в категории «Без ограничений» необходимо иметь статус «Спортшкольник» или «Мастер».

Игры пройдут на площадке размером в треть от хоккейного поля без бросков «щелчком» и силовых приёмов. Формат матчей подразумевает три периода по семь минут «грязного» времени.

9 сентября наступит последний день приёма заявок на участие.

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