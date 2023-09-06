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Культура

Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль

В афишу ХХХ Пушкинского театрального фестиваля наряду с драматическими и музыкальными спектаклями вошли работы российских театров кукол. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фото предоставлено Псковским театром

Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга 7 сентября покажет на фестивале свой титулованный спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+) – актёрский ансамбль спектакля был удостоен Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Безусловным успехом этот спектакль пользуется и у публики. «Это тот спектакль, с которого начинается любовь к Пушкину, если её ещё нет», – говорят зрители Кукольного театра сказки, описывая восторг и впечатления детей от театрального путешествия в мир сказки Пушкина.

Музыкальную сказку поставила главный режиссёр театра Светлана Дорожко, в прошлом – актриса-кукольница, сегодня – востребованный российский режиссёр, автор более 40 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и других городах.

«Сказку о рыбаке и рыбке» (6+) 9 сентября покажет на псковской сцене Тверской театр кукол. Петербургский режиссёр Людмила Фёдорова интерпретирует известный сюжет как «притчу о любви и прощении», а у старухи в её версии появляется злой советник, по наущению которого она и требует от рыбки всё больше и больше, – и это котик.

Кукольный спектакль для взрослой аудитории привезёт известный псковской публике Театр кукол Республики Карелия – спектакль этой труппы «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой уже участвовал в программе фестиваля. На этот раз из Петрозаводска 12 сентября на фестиваль приедет гоголевский «Ревизор» (16+), пятикратный номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска». Театр кукол берётся изобразить ту зримую фантасмагорию, которой полны произведения писателя.

«Режиссёр Игорь Казаков и художник Татьяна Нерсисян упаковывают гоголевскую комедию в хрустящую живой сатирой шаржевую обёртку, разворачивать которую столь же увлекательно, как подарки на день рождения», – пишет об этом спектакле критик Олеся Кренская.

Выбрать спектакль программы Пушкинского театрального фестиваля организаторы предлагают уже сейчас.

Юбилейный Пушкинский театральный фестиваль пройдёт в 30-й раз с 6 по 28 сентября в Пскове и Великих Луках. В афише – драматические, кукольные, музыкальные спектакли из семи российских городов.

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