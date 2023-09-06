Нарушившего сроки поставки битума в Псковскую область подрядчика включили в список недобросовестных

11:01, 06 сентября 2023, ПАИ

Две компании не выполнили условия контрактов по поставке дорожного битума для ремонта дорог в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по региону.

Вологодская компания «ТЕХСНАБ» выиграла торги на поставку битума на сумму более восьми миллионов рублей, но не исполнила ни одной заявки заказчика. По этой причине подрядчик был включён в реестр недобросовестных поставщиков.

Другой подрядчик, индивидуальный предприниматель, попытался поставить битум, однако не смог сделать это в полном объёме из-за резкого повышения цены на битум. По его словам, цена на битум увеличилась на 100 % на момент исполнения контракта. При этом предприниматель искал альтернативные пути решения этой проблемы, включая поиск нового поставщика битума.

В связи с попытками подрядчика исполнить контракт, а также с тем, что в прошлом предприниматель добросовестно исполнил несколько государственных контрактов и сейчас исполняет другие контракты с заказчиком, он не был включён в список недобросовестных поставщиков.