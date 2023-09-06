Бесхозные сараи беспокоят жителей улицы Карла Либкнехта в Великих Луках

11:42, 06 сентября 2023, ПАИ

Великолучане жалуются на ветхие постройки во дворе дома № 19 на улице Карла Либкнехта. Пост от одного из жителей города с просьбой о снесении сараев появился в одной из групп, посвящённых жизни Великих Лук, пишет портал Luki-News.

«Эти сараи используют как общественный туалет, постоянно собираются компании, по ночам стоят крики», – говорится в сообщении.

Помимо этого, автор также сообщил, что в этом году сараи не единожды горели. Кроме того, он жалуется, что в дождливую погоду двор постоянно заливает водой.

В свою очередь, в городской администрации сообщили, что на протяжении многих лет управляющая компания по своей инициативе собирает собственников дома № 19 на улице Карла Либкнехта, однако они не соглашаются на снос указанных сараев. В администрации также добавили, что для сноса бесхозных построек по протоколу общего собрания необходимо собрать две трети подписей.